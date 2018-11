Backstreet Boys voltam a Lisboa em maio de 2019

A banda norte-americana Backstreet Boys atua em Portugal a 11 de maio no Altice Arena, em Lisboa. A popular boyband dos anos 90 vai estar em digressão mundial a partir de março, e a passagem por Lisboa foi anunciado esta sexta-feira pela promotora Everything is New.

Em comunicado, a promotora indica que a banda traz para a estrada o novo álbum “DNA”, com lançamento marcado para dia 25 de janeiro, através da RCA Records2. O disco já se encontra disponível para pré-reserva em https://backstreet-boys-uk.myshopify.com.

O 10.º álbum de originais “DNA” da banda composta por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell e Kevin Richardson. O quinteto saltou para a ribalta no final dos anos 90 e na viragem do milénio. A digressão está a ser promovida como a maior da história da banda.

Para promover os concertos, a editora e a banda lançou esta sexta-feira um novo single, "Chances", escrito por Ryan Tedder e Shawn Mendes.