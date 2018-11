Casillas: "FC Porto e Braga são as melhores equipas do campeonato"

Iker Casillas destaca que FC Porto e Braga são, neste momento, as duas melhores equipas do campeonato, pelo que acredita que o jogo entre ambas, a contar para a décima jornada do campeonato, será equilibrado.

"FC Porto e Braga são atualmente as duas melhores equipas do campeonato, já que estamos com os mesmos pontos no topo da classificação. Vai ser um bom jogo", projeta o guarda-redes portista, em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta sexta-feira.



Casillas espera "um jogo muito difícil", frente a um Braga "que está muito forte", este ano. "Aliás, já era muito forte na época passada e continua a ser, especialmente agora que está focado apenas nas provas nacionais, uma vez que não joga nas competições europeias", sustenta o guardião espanhol. "O Braga não é uma surpresa para nós. Lembro-me da final da Taça de Portugal de há três épocas [2015/16], em que empatámos 2-2 e viríamos a perder nos penáltis. Com o Braga, os jogos são sempre exigentes, quer fora quer no Dragão", assegura Iker, de 37 anos.

Pode não ser contra outro grande, no entanto, para o FC Porto, a receção ao Braga é "muito importante", tal como o adversário. Assim, Casillas espera "um grande apoio das bancadas, como sempre".

"Os adeptos são muito importantes para nós, espero que desfrutem dos jogo e que juntos voltemos a conquistar o campeonato e outros títulos que nos deixariam muito felizes", deseja o internacional espanhol.



O Porto-Braga joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.