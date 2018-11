NBA. Bucks arrasam o campeão

Os Milwaukee Bucks viajaram até a Golden State, na madrugada desta sexta-feira, aplicaram um corretivo ao campeão da NBA, os Warriors, com uma vitória por 111-134. Os Bucks ainda só têm duas derrotas.

Giannis Antetokounmpo voltou a brilhar, ao roçar o duplo-duplo, com 24 pontos e nove ressaltos, além de ter contabilizado quatro assistências. O melhor marcador da partida, contudo, foi Eric Bledsoe, com 26 pontos. Só Brook Lopez, entre o cinco inicial dos Bucks, não pontuou acima da dezena; o suplente Pat Connaughton compensou, com 15 pontos.

Nos Warriors, má noite para todo o cinco inicial, menos Klay Thompson, que amealhou 24 pontos. Stephen Curry esteve apagado, com apenas dez pontos, e lesionou-se no final do terceiro quarto. Não se pense, porém, que foi só aí que os Bucks cavaram um fosse de 23 pontos - os segundo e terceiro períodos foram decisivos, com parciais de 22-32 e 28-41.

Todos os resultados da noite



Oklahoma City Thunder-Houston Rockets, 98-80

Phoenix Suns-Boston Celtics, 109-116

Portland Trail Blazers-LA Clippers, 116-105

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks, 111-134