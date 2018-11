Reitores querem mudar sistema de acesso ao ensino superior

Os reitores defendem que é preciso mudar o acesso ao ensino superior, de modo a que os portugueses se tornem mais competitivos na Europa.

“É necessário criar novas dinâmicas para aumentarmos a qualificação dos portugueses, porque o grande objetivo era termos 60% da população com 30 a 40 anos diplomada e termos 50% dos jovens de 18 anos”, refere o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

“Para atingirmos estas metas e para sermos mais competitivos na Europa temos de flexibilizar aqui o sistema de entrada”, acrescenta ainda António Fontainhas, na Manhã da Renascença.

Esta é uma das questões que o CRUP vai levar à reunião desta sexta-feira com o primeiro-ministro. O encontro vai decorrer na residência oficial do chefe do Governo, para apresentar a convenção que vai discutir as prioridades do ensino superior para próxima década.

Uma das ideias em cima da mesa é não atribuir tanto peso aos exames nacionais no acesso ao ensino superior. Os reitores defendem ainda ser necessário diversificar a entrada nas universidades e politécnicos.

Em debate vão estar também mudanças na ação social e no alojamento universitário.