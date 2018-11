Nani dá as boas-vindas a Keizer

Nani deu as boas-vindas ao novo treinador do Sporting, Marcel Keizer. O técnico holandês foi oficializado como sucessor de José Peseiro após o final da partida com o Arsenal, para a Liga Europa, que terminou 0-0.

"Dar as boas-vindas, mas é continuar a trabalhar e esperar que chegue o treinador para que possamos trabalhar com ele e perceber os métodos de trabalho dele", afirmou o extremo, na quinta-feira, aos jornalistas, na zona mista. "Sinceramente não conhecia muito. Já ouvi falar coisas muito positivas dele, tem aí colegas que o conhecem bem", acrescentou.

O capitão leonino salientou, contudo, que os jogadores estão mais "focados no próximo jogo", a receção ao Desportivo de Chaves, que ainda será orientada por Tiago Fernandos, que na chegada do novo técnico:

"Acredito que [Keizer] ainda não comece a trabalhar até ao próximo jogo. Assim que chegar o próximo treinador, que venha com boas ideias, bom métodos de trabalho e que seja mais uma pessoa para ajudar. Vamos tentar dar o nosso melhor para que possamos ser uma equipa melhor".

Keizer assina um contrato válido duas épocas e meia, ou seja, válido até ao verão de 2021. Começa a trabalhar na próxima segunda-feira.