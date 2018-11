Leão incólume nos jornais

O empate do Sporting no terreno do Arsenal, sem golos, na última noite, faz as capas dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"Leão sai vivo", enaltece "A Bola". Não jogou para ganhar, mas o empate deixa o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa a um pequeno passo - dois pontos apenas. "Leão de raça", classifica o "Record". O Sporting é a primeira equipa portuguesa a pontuar no Emirates. "Leão cala os canhões", diz "O Jogo". 5.300 adeptos sportinguistas brilharam.

Destaque, ainda, para a oficialização da contratação de Marcel Keizer como novo treinador do Sporting, sucedendo a José Peseiro. O treinador holandês assinou até 2021 e começa a trabalhar na segunda-feira.

"O Jogo" faz manchete com Casillas. "Nós e o Braga somos os mais fortes", diz o guarda-redes do FC Porto, em entrevista exclusiva ao jornal. "Espero um grande apoio das bancadas, como sempre", adiciona.

Quanto ao Benfica, Jorge Jesus rejeita conversas enquanto o clube tiver treinador e fica no Al Hilal até ao final da época. Vieira pressionado para largar Vitória. Salvio e Jonas recuperáveis para Tondela.