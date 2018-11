Austrália. Esfaqueamento no centro de Melbourne faz um morto

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois terem sido atacadas com uma faca por um homem no centro da cidade australiana de Melbourne. O atacante terá também ateado fogo a um carro, numa zona muito movimentada e com várias lojas.

“Três pessoas foram esfaqueadas, infelizmente uma delas morreu no local”, disse o superintendente da polícia, David Clayton, aos jornalistas.

A polícia disparou contra o atacante, que foi transportado em estado crítico para o hospital, onde acabou por morrer.

As autoridades estão a investigar o caso como um ato terrorista e vão reforçar a segurança em locais e eventos públicos na cidade.

O incidente ocorreu na mesma rua onde em janeiro de 2017, um homem atropelou várias peões a alta velocidade, matando seis pessoas e ferindo cerca de 30.