Proteção Civil alerta para mau tempo esta sexta-feira

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alerta para um agravamento do estado do tempo esta sexta-feira.

Em comunicado, a Proteção Civil informa que o período mais crítico deverá ocorrer entre o meio-dia desta sexta e as seis da manhã de sábado.

A ANPC admite “precipitação persistente, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu” e também “vento moderado a forte no litoral a partir da tarde, com rajadas na ordem dos 85 Km/h, em especial no Minho e Douro Litoral”.

Também está prevista “agitação marítima na costa ocidental e na costa sul com ondas de noroeste entre 4 a 5 metros de altura” e alerta-se para “a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundações e possibilidade de queda de ramos ou árvores devido ao vento forte”.