Previsão de mau tempo motiva alerta à população

"Prevê-se para as próximas horas um agravamento das condições meteorológicas", sendo que o "período mais crítico" começa às 12h00 desta sexta-feira e termina às 6h00 de sábado. Esta previsão levou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a emitir um aviso à população.

Segundo a ANPC, é expectável precipitação persistente, localmente intensa a partir do meio da manhã, "mais provável nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu".

Já o vento, do quadrante sul, poderá ser "moderado a forte no litoral a partir da tarde", com rajadas na ordem dos 85 quilómetros por hora (km/h), em especial no Minho e Douro Litoral", enquanto que nas terras altas o vento soprará moderado a forte, intensificando-se a partir da tarde "com rajadas até 100 km/h em especial na região do Minho".

A ANPC adianta que a agitação marítima na costa ocidental e na costa sul deverá ter "ondas de noroeste entre quatro a cinco metros de altura".

A Proteção Civil alerta que face a estas previsões meteorológicas poderão ocorrer determinados efeitos, como piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, e possibilidade de cheias rápidas em meio urbano.

Por outro lado, há possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem e danos em estruturas montadas ou suspensas.

Aponta ainda a eventualidade de ocorrerem dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia-mar, queda de ramos ou árvores, acidentes na orla costeira, fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes e obstrução de vias de circulação.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo e Braga devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, entre as 12h00 de hoje e as 6h00 de sábado.

Sob aviso amarelo também devido à precipitação estão Viseu, Porto, Vila Real e Aveiro.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo devido à agitação marítima no Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O vento está na origem também da emissão de aviso amarelo para Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.