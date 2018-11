Oficial. Sporting confirma chegada de Marcel Keizer

A SAD do Sporting oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Marcel Keizer como novo treinador.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões confirmam a chegada do técnico holandês a Alvalade, consumada que está a desvinculação de Keizer do Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos.

Keizer assina um contrato válido duas épocas e meia, ou seja, válido até ao verão de 2021. Não há ainda indicação quanto a uma eventual apresentação oficial.

A SAD verde e branca não especifica os custos com esta contratação mas a rescisão de Keizer com o Al Jazira terá custado cerca de meio milhão de euros.

O holandês começará a trabalhar, ao que tudo indica, na próxima segunda-feira, dia seguinte à receção do Sporting ao Desportivo de Chaves, para a Primeira Liga. Nessa partida, a equipa continuará a ser orientada pelo técnico interino Tiago Fernandes.

Marcel Keizer deixa o Al Jazira em segundo lugar do campeonato, sem qualquer derrota.

O holandês Marcel Keizer arrancou a carreira de treinador em 2004 no UVS, e treinou ainda o Argon, Telstar, Emmens e Cambuur. Em 2016/17, treinou a equipa B do do Ajax e deu o salto para a equipa principal na temporada seguinte. Depois de meia temporada aquém das expectativas, Keizer foi demitido do cargo, substituído pelo atual técnico, Erik Ten Hag.





Leia, em baixo, o comunicado enviado pelo Sporting à CMVM



"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD” ou “Sociedade”), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de Novembro de 2018 até ao dia 30 de Junho de 2021".