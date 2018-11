Tiago Fernandes. O jogo de uma "verdadeira equipa" e a garantia de estar no banco frente ao Chaves

Tiago Fernandes confirmou, esta quinta-feira, após o empate europeu diante do Arsenal (0-0), em Londres, aquilo que já se sabia: o técnico interino vai encerrar a comissão de serviços no comando do Sporting na partida de domingo frente ao Desportivo de Chaves, em Alvalade, para a Primeira Liga.

Marcel Keizer está a caminho para começar a trabalhar na segunda-feira, em Alcochete.

"Se vamos falar com Tiago Fernandes como treinador do Sporting diante do Desportivo de Chaves? Sim, estou hoje aqui, continuamos", referiu, na "flash interview" da SportTV, após o encontro do Emirates.

"Jogámos com o intuito de conseguir os três pontos, mas pelo menos o empate teríamos de arrancar. Os jogadores foram fiéis ao nosso plano, cumpriram na perfeição, fomos solidários, compactos, jogámos como uma verdadeira equipa e num ou outro momento podíamos ser mais felizes na definição. Foi positivo pelos jogadores, terem este prémio, é sempre um ponto de enaltecer", elogiou.