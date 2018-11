Acionistas aprovam prejuízos de quase 30 milhões da SAD do FC Porto

Os acionistas da SAD do FC Porto aprovaram por unanimidade, esta quinta-feira, o relatório e contas referente à temporada desportiva de 2017/18, ano de conquista do campeonato da Primeira Liga de Futebol.

Os azuis e brancos apresentaram prejuízos na ordem dos 28,4 milhões de euros.

Igualmente por unanimidade, foi ainda aprovado um voto de confiança à administração da sociedade que gere o futebol profissional dos dragões, liderada por Pinto da Costa.

O orçamento para a atual época, com previsão de um lucro de 1,6 milhões de euros foi também ratificado pelos acionistas, numa reunião magna que contou com 77,14% do capital social presente.