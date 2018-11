Braga no Dragão para ganhar. "Pinto da Costa diria o mesmo"

António Salvador deu conta, esta quinta-feira, da ambição do Sporting de Braga em chegar ao Dragão e jogar para ganhar.

Para o duelo de líderes da Primeira Liga, o presidente dos minhotos considera que a vontade da equipa de Abel Ferreira é legítima, tendo em conta a prestação assinalável no campeonato. E até "envolve" Pinto da Costa na consideração tecida.

"Não vou dizer se vamos ser campeões ou não, todos sabem o que fazemos e para onde caminhamos. É uma convicção e uma estratégia que este clube tem. Sábado há um grande jogo entre líderes, a equipa do Braga tem caráter, ambição e vamos ao Dragão com o objetivo de discutir o jogo olhos nos olhos. Se me perguntam se vamos ganhar ao Dragão, obviamente que queremos ir lá ganhar. Se perguntar o mesmo a Pinto da Costa, se vai a Braga, Luz ou Alvalade para ganhar, é óbvio que vai dizer que que vai para ganhar", disparou, à margem da assinatura do acordo de cooperação entre o Município de Esposende e o Braga.

Ainda assim, Salvador sustenta que "este jogo não vai decidir nada". "Obviamente que quem vencer fica à frente. Pode haver o caso de ficarmos na mesma situação. Quem for mais consistente e estiver preparado, quem fizer mais pontos irá ser campeão. O Braga vai estar na luta para que esta seja uma maratona importantíssima", prosseguiu, expressando a crença de que estejam "três grandes equipas em campo".

"O que queremos e temos de pensar é em fazermos um grande jogo, um grande espetáculo, não só para os adeptos presentes, mas também para todo o país. Houve um grande clássico em Guimarães e no próximo sábado, acredito, será um jogo muito intenso, olhos nos olhos", concluiu o líder dos arsenalistas.

O FC Porto-Sporting de Braga arranca às 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.