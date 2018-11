Guingamp anuncia novo treinador para Rebocho

O Guingamp anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Jocelyn Gourvennec como novo treinador.

O francês, de 46 anos, rende o despedido Antoine Kombouaré no comando técnico do atual último classificado da Ligue 1.

No desemprego desde a época passada, altura em que saiu do Bordéus, Gourvennec regressa a um clube que orientou entre 2010 e 2016.

Desta forma, o português Pedro Rebocho passa a ter novo treinador.

O Guingamp partilha a "lanterna vermelha" do campeonato gaulês na companhia do surpreendente Mónaco. Ambas as equipas somam sete pontos.