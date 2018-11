Liga Europa. Já há oito apurados para os 16 avos-de-final

Está em curso a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa e já há equipas apuradas para os 16 avos-de-final.



Bayer Leverkusen e Zurique (Grupo A), Salzburgo (Grupo B), Dínamo Zagreb (Grupo D), Arsenal (Grupo E), Eintracht Frankfurt e Lazio (Grupo H) e Chelsea (Grupo L) estão desde já qualificados para a primeira fase a eliminar desta prova uefeira.

Os portugueses em campo

No Grupo B, Bruma foi titular na derrota do Leipzig na visita a Glasgow, para defrontar o Celtic.

No Grupo C, Luís Neto esteve na defesa do Zenit no empate com o Bordéus (1-1).

No Grupo F, William Carvalho esteve em campo a tempo inteiro na igualdade entre Bétis e AC Milan (1-1). Ainda neste agrupamento, o Olympiakos, comandado por Pedro Martins e com José Sá, Roderick Miranda e Podence no onze, goleou o Dudelange por expressivos 5-1.

No Grupo G, Daniel Candeias foi titular e marcou na derrota do Rangers em Moscovo, diante do Spartak.

No Grupo H, João Pedro foi suplente utilizado na derrota do Apollon Limassol diante do Eintracht Frankfurt (2-3). Francisco Geraldes e Gonçalo Paciência, lesionados, não foram opção do lado germânico. Bruno Vale não saiu do banco dos cipriotas.

Ainda no Grupo H, Rolando foi suplente não-utilizado na vitória da Lazio sobre o Marselha (2-1).

O Besiktas, no Grupo I, empatou na visita ao Genk (1-1), com Ricardo Quaresma a apontar o golo dos turcos. Pepe foi também titular nas "águias negras".

No Grupo J, Daniel Carriço foi titular no triunfo do Sevilha na Turquia, diante do Akhisaspor (2-3). André Silva não foi opção.

Ainda neste grupo, Orlando Sá foi suplente utilizado na derrota do Standard Liége frente ao Krasnodar (2-1).





Liga Europa

Fase de Grupos - 4ª Jornada



Quinta-feira, 8 de novembro de 2018



Grupo A

Bayer Leverkusen 1-0 Zurique

Ludogorets 0-0 AEK Larnaca

Classificação

1 Bayer Leverkusen 9 pontos

2 Zurique 9

3 Ludogorets 2

4 AEK Larnaca 2



Grupo B

Celtic 2-1 Leipzig

Rosenborg 2-5 Salzburgo

Classificação

1 Salzburgo 12 pontos

2 Leipzig 6

3 Celtic 6

4 Rosenborg 0



Grupo C

Bordéus-Zenit

Slavia Praga-Copenhaga

Classificação

1 Zenit 8

2 Slavia Praga 7

3 Copenhaga 5

4 Bordéus 1



Grupo D

Fenerbahçe 2-0 Anderlecht

Dínamo Zagreb 3-1 Spartak Trnava

Classificação

1 Dínamo Zagreb 12 pontos

2 Fenerbahçe 7

3 Spartak Trnava 3

4 Anderlecht 1



Grupo E

Arsenal 0-0 SPORTING

Vorskla Poltava 0-1 Qarabag

Classificação

1 Arsenal 10 pontos

2 SPORTING 7

3 Vorskla Poltava 3

4 Qarabag 3



Grupo F

Olympiakos 5-1 Dudelange

Bétis 1-1 AC Milan

Classificação

1 Bétis 8

2 AC Milan 7

3 Olympiakos 7

4 Dudelange 0



Grupo G

Rapid Viena 0-0 Villarreal

Spartak Moscovo 4-3 Rangers

Classificação

1 Villarreal 6 pontos

2 Spartak Moscovo 5

3 Rangers 5

4 Rapid Viena 4



Grupo H

Apollon Limassol 2-3 Eintracht Frankfurt

Lazio 2-1 Marselha

Classificação

1 Eintracht Frankfurt 12 pontos

2 Lazio 9

3 Apollon Limassol 1

4 Marselha 1



Grupo I

Genk 1-1 Besiktas

Malmo 1-1 Sarpsborg

Classificação

1 Genk 7 pontos

2 Sarpsborg 5

3 Malmo 5

4 Besiktas 4



Grupo J

Akhisaspor 2-3 Sevilha

Krasnodar 2-1 Standard Liége

Classificação

1 Krasnodar 9 pontos

2 Sevilha 9

3 Standard Liége 6

4 Akhisaspor 0



Grupo K

Astana 2-1 Jablonec

Dínamo Kiev 3-1Rennes

Classificação

1 Astana 8 pontos

2 Dínamo Kiev 8

3 Rennes 3

4 Jablonec 2



Grupo L

BATE Borisov 0-1 Chelsea

Mol Vidi 1-0 PAOK Salónica

Classificação

1 Chelsea 12 pontos

2 Mol Vidi 6

3 PAOK Salónica 3

4 BATE Borisov 3