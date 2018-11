Dragões continuam a preparar Braga com duas baixas

O FC Porto continuou, esta quinta-feira, a preparação para a receção ao Braga, no sábado, jogo a contar para 10ª jornada da I Liga.

Sérgio Conceição orientou novo treino no Olival, esta manhã, à porta fechada, e onde contou com as mesmas duas ausências por lesão: Fabiano, que treinou de forma condicionada e realizou trabalho de ginásio, e Aboubakar, que continua o tratamento à grave lesão no joelho.

O plantel azul e branco volta a treinar na sexta-feira, às 11h00, à porta fechada. Sérgio Conceição fará a antevisão da partida às 12h30, no centro de treino do Olival.

O FC Porto recebe o Braga no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.