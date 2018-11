Fernando Santos quer "resolver" apuramento em Milão

Fernando Santos, selecionador nacional, quer consumar a qualificação para a "final four" da Liga das Nações já na próxima partida, frente à Itália.

Em declarações em conferência de imprensa, o técnico deixa um elogio à qualidade da seleção "azzurra", mas espera "resolver já a questão". Recorde-se que um empate no San Siro frente à Itália é suficiente para Portugal garantir a passagem:

"A Itália é uma equipa de topo mundial. Em qualquer circunstância é favorita quando joga em casa, mas Portugal sempre jogou para ganhar e queremos resolver a questão. A entrada do Verratti no meio campo traz outra dinâmica".

Fernando Santos recusa a ideia de "artilharia pesada", quando questionado sobre ter feito regressar quatro campeões europeus para a partida decisiva: Fonte, João Mário, André Gomes e Raphael Guerreiro. "Não chamei nenhuma artilharia pesada, a equipa respondeu bem nos últimos jogos e por isso estou muito satisfeito e desejo que continue a mostrar a mesma capacidade".

Mesmo que Portugal perca no terreno da Itália, uma vitória na última jornada em casa, contra a Polónia, também garante a presença na "final four". Fernando Santos analisou o adversário que recebe no Estádio D.Afonso Henriques no dia 20 de novembro:

"Conhecemos os convocados da Polónia. É uma equipa que tem mudado na sua forma de jogar, mas que jogou bem na segunda parte contra a Itália. A Itália ainda tem um objetivo, ainda tem a luz ao fundo do túnel, e a Polónia quer mostrar que o facto de ter ficado de fora não corresponde ao seu valor".

Caixinha e Vitor Pereira de parabéns

O selecionador português enviou ainda uma mensagem a Vítor Pereira, que se sagrou campeão chinês, e Pedro Caixinha, que conquistou a Taça do México.

"Parabéns ao Vítor Pereira e ao Pedro Caixinha. É sempre importante destacar o trabalho que os portugueses realizam no estrangeiro", disse.

Portugal entra em campo no dia 17 de novembro, às 19h45, frente à Itália, no Estádio San Siro, e novamente no dia 20, na receção à Polónia no Estádio D. Afonso Henriques. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.