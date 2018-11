Ederson: "Foi o Rio Ave que me abriu as portas"

António Silva Campos completa, esta quinta-feira, dez anos como presidente do Rio Ave. Antigos jogadores e treinadores, como Ederson, Pelé e Pedro Martins deixaram uma mensagem de parabéns.

Num vídeo publicado pelo clube, que compila as diferentes mensagens, Pedro Martins foi o primeiro a congratular Silva Campos: "Os meus sinceros parabéns. Mostrou a sua competência com sucesso atrás de sucesso. Foi um enorme prazer trabalhar ao seu lado. Espero daqui a dez anos estar a enviar nova mensagem".

Ederson, atual guarda-redes do Manchester City, deu os seus primeiros passos no futebol profissional no Rio Ave. "É um presidente que fez muito pelo clube, sempre acreditou no meu potencial e ajudou-me muito. Abriu as portas para mim e espero que ainda leve o Rio Ave ao mais alto nível possível".

O atual treinador, José Gomes, também deixou uma mensagem: "Dez anos de muito trabalho numa longa e bonita história. Dá para perceber o trabalho extraordinário que está a fazer".

"Espero que continue durante muito mais tempo, porque tem sido uma pessoa muito importante no crescimento do Rio Ave. Espero que continue a correr tudo bem, como tem corrido", disse Pelé, atualmente no Mónaco. Já Roderick Miranda destacou o período de Silva Campos como "os dez anos mais bem sucedidos da história do clube".

Tarantini está há dez temporadas no Rio Ave e viveu todo o percurso de António Silva Campos na liderança do clube: "São dez anos em que estive presente, e sou uma prova viva que sentiu a evolução nos últimos dez anos, principalmente na organização e estrutura de um novo Rio Ave".

André Vilas Boas, antigo capitão e atual diretor desportivo, e Miguel Ribeiro, diretor geral, também deixaram uma mensagem ao presidente do clube.