Al Jazira oficializa saída de Keizer para o Sporting

O Al Jazira oficializou, esta quinta-feira, a saída de Marcel Keizer para o Sporting.

Em comunicado, o presidente do clube dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Saif Al Suwaidi, agradeceu o trabalho do técnico holandês: "Estamos muito agradecidos por tudo o que ele fez no clube e desejamos-lhe muita sorte em Lisboa".

Keizer também deixou uma palavra de apreço ao antigo clube: Foi uma honra servir o Al Jazir e desejo muito sucesso nos próximos anos".

O técnico holandês deixa o Al Jazira em segundo lugar do campeonato, sem qualquer derrota.

O holandês Marcel Keizer arrancou a carreira de treinador em 2004 no UVS, e treinou ainda o Argon, Telstar, Emmens e Cambuur. Em 2016/17, treinou a equipa B do do Ajax e deu o salto para a equipa principal na temporada seguinte. Depois de meia temporada aquém das expectativas, Keizer foi demitido do cargo, substituído pelo atual técnico, Erik Ten Hag.