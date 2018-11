Forbs espera um jogo "muito difícil" para o Sporting no Emirates

Forbs, antigo avançado do Sporting, antecipa um duelo difícil para os leões no terreno do Arsenal, mas aponta alguns pontos fracos à formação londrina.

Atualmente a viver em "terras de sua majestade", o antigo jogador, em entrevista a Bola Branca, acredita que o Sporting não vai ter a vida fácil no Emirates Stadium, casa do Arsenal, muito pelo momento conturbado que vive nos bastidores:

"Espero um jogo muito difícil, porque o Sporting não está estabilizado pelos problemas que tem tido. Mas isso pode motivar os jogadores. Quando um treinador sai, os outros querem mostrar qualidade. No futebol não se podem fazer muitas previsões, e às vezes há equipas muito boas em que um jogo corre mal".

Apesar da diferença de qualidade nas duas equipas, Forbs identifica algumas lacunas na formação de Emery: "Acho que o centro da defesa do Arsenal não é assim tão boa, e mesmo a linha média abre muitos espaços. Vamos ver como o Sporting reage a isso".

Bas Dost regressou recentemente à competição, depois de ter estado afastado dos relvados desde agosto. Forbs acredita que o avançado "é uma mais valia", mas o período de paragem "pode condicionar o rendimento" do holandês.

O Arsenal recebe o Sporting esta quinta-feira, às 20h00, no Emirates Stadium, jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.