Rui Jorge chama Gedson e Rafael Leão para o "play-off"

Rui Jorge anunciou a lista de 23 jogadores convocados para o "play-off" de acesso ao Europeu de sub-21 contra a Polónia. Gedson, preterido na seleção A, e Rafael Leão, avançado do Lille, são as principais novidades.

Apenas três alterações em relação à convocatória que conquistou o segundo lugar do grupo 8 de qualificação. O selecionador chamou um terceiro guarda-redes, Diogo Costa, do FC Porto, Gedson Fernandes, que foi preterido por Fernando Santos na seleção A, e também Rafael Leão, avançado do Lille.

De fora ficaram Diogo Dalot, lateral do Manchester United que está lesionado desde a partida frente à Bósnia, o lateral esquerdo Rúben Vinagre e ainda o extremo Gil Dias.

Portugal e Polónia vão lutar por um lugar no Europeu e a primeira mão vai ser jogada fora de portas, em Zabrze, no dia 16 de novembro. A partida decisiva será jogada em Chaves, no Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira, no dia 20.

Os convocados:

Guarda-redes: Joel Pereira (Vitória FC), João Virgínia (Everton FC) e Diogo Costa (FC Porto)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Ferro (SL Benfica), Jorge Fernandes (CD Tondela), Pedro Amaral (SL Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense FC), e Yuri Ribeiro (SL Benfica);

Médios: André Horta (Los Angeles FC), Gedson Fernandes (SL Benfica), João Félix (SL Benfica), Bruno Costa (FC Porto), João Carvalho (Nottingham Forest FC), Pereira Lage (Clermont Foot), Pêpê (Vitória SC) e Eustáquio (GD Chaves);

Avançados: Diogo Gonçalves (Nottingham Forest FC), Rafael Leão (Lille), Heriberto Tavares (Moreirense FC), Jota (SL Benfica) e Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers FC).