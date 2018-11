O administrador tecnológico do Comité Nacional Democrata (entidade que organiza e reúne fundos para as campanhas do Partido Democrata) está preocupado com a segurança da internet.

“A internet é um sítio perigoso neste momento”, disse Raffi Krikorian no Palco Central da Web Summit, poucos dias depois das eleições intercalares nos Estados Unidos.

Questionado sobre se as eleições foram seguras, Raffi afirma que – pelo que puderam ver e inspecionar – não houve qualquer ataque. Mas, admite, muitas vezes estas manobras só são visíveis algum tempo depois.

Raffi Krikorian explicou ainda que uma das formas que os democratas estão a usar para combater estas manobras de manipulação das massas é detetá-las e denunciá-las às empresas que gerem as redes sociais, como o Facebook e o Twitter.

Neste ponto, assume uma posição crítica: “este tipo de plataformas não estão a fazer o suficiente para combater estes fenómenos”, lamenta.

Krikorian lamenta também que não haja, por exemplo, uma relação mais próxima nesta matéria com o Partido Republicano.

O norte-americano apelou ainda a mais regulamentação que ajude a controlar este tipo de manipulações. “Precisamos de regulamentação mais esperta”, defendeu.

Já sobre as ameaças exteriores, Raffi Krikorian confessou que, neste momento, receia pela atuação de todos, sem distinguir se há uma ameaça mais significativa vinda da Rússia ou China.

Esta quinta-feira é o último dia da Web Summit, que conta com a Renascença como rádio oficial.