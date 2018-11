Fred: "Mourinho foi fulcral na decisão de vir para o United"

Fred, médio do Manchester United, revela que o treinador José Mourinho foi uma das principais razões que o levou a assinar pelos "red devils".

Em declarações à revista "Four Four Two", o brasileiro de 25 anos refere que o técnico português foi um dos principais motivos que o levaram até ao clube de Manchester: "O Mourinho é um excelente profissional e todos os jogadores gostam de trabalhar com um vencedor como ele. Tenho aprendido muito. Consegue ser muito exigente, mas faz parte do trabalho".

"Ele é amigável e divertido fora do campo. Gosta de brincar connosco no balneário. O Mourinho foi parte fulcral na minha decisão de vir para o Manchester United e estou agradecido pelo interesse delo no meu futebol", adicionou.

Fred confessou ainda que esteve perto de se transferir para os "citizens" na temporada passada:

"Recebi uma proposta do City, até falei com os meus colegas brasileiros que jogam lá. Tentaram-me convencer, mas acabou por não acontecer. Depois no verão recebi várias propostas, mas rapidamente decidi que queria o United".

Fred chegou ao United este verão, depois de cinco temporadas no Shakthar Donetsk. Até à data, o médio leva nove jogos disputados e um golo somado.