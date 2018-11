Benfica visitado pela Autoridade de Antidopagem

A Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP) esteve presente, esta quinta-feira, no Centro de Treinos do Seixal para fazer testes a 38 atletas do Benfica, segundo avança o jornal "Record".

O Benfica é o último a ser visitado pela autoridade, que já realizou testes surpresa no FC Porto, Sporting e Braga.

Em causa, estão exames ao sangue, urina, EPO e passaporte biológico.

A presença da Autoridade de Antidopagem surge no dia seguinte ao empate frente ao Ajax, no Estádio da Luz, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.