Dentistas ainda aguardam carreira no SNS

A Ordem dos Médicos Dentistas quer saber como está a criação da carreira para os dentistas no Serviço Nacional de Saúde. A carreira já foi aprovada, mas está há quase um ano à espera de luz verde, no Ministério das Finanças.

O bastonário da Ordem explica que esta medida é essencial para o plano de alargamento da saúde oral. "Só faz sentido a abertura de centros de saúde com médicos dentistas se houver simultaneamente uma intenção de criação de uma carreira", diz Orlando Monteiro da Silva, em entrevista à Renascença.



Atualmente, os médicos dentistas são contratados como prestadores de serviços e, por isso, o bastonário considera fundamental que seja criada a carreira "para a estabilidade dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e motivação dos profissionais".

Com a saída de Adalberto Campos Fernandes do Governo, substituído por Marta Temido no ministério da Saúde, o bastonário dos Médicos Dentistas pretende esclarecer se haverá ou não uma mudança de política, nomeadamente no que respeita ao plano de cuidados de saúde oral nos centros de saúde.

"Esperamos que não, porque seria um tremendo desperdício se tal viesse a acontecer", afirma. Atualmente, há cerca de 70 dentistas no Serviço Nacional de Saúde. O plano prevê que sejam cerca de 300 até 2020.

Estes são alguns dos assuntos em destaque no congresso destes profissionais, que decorre até sábado, em Matosinhos.