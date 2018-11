Felipe revela simples fórmula para bater o Braga

Felipe, central do FC Porto, apresenta a fórmula para bater o Braga no sábado, para o campeonato, e desvaloriza cansaço acumulado devido ao jogo da Liga dos Campeões.

Em declarações na zona mista do Estádio do Dragão após a vitória por 4-1 frente ao Lokomotiv, o defesa brasileiro tem uma solução muito simples para conquistar os três pontos contra o Braga, próximo adversário no campeonato:

"Jogar à bola e fazer golos. O futebol é fácil, mas temos de trabalhar dentro de campo, correr uns pelos outros, e só assim vamos chegar à vitória".

Apesar da desvantagem de ter disputado um jogo a meio da semana para a Liga dos Campeões, Felipe não vê o cansaço como desculpa para um possível resultado negativo: "O coletivo fala sempre mais forte, independentemente do desgaste. Temos um departamento médico e preparadores físicos muito avançados, que sabem o que fazem. Dentro de campo somos 11 contra 11".

Sporting despediu Peseiro e Rui Vitória atravessa período de maior contestação. Atualmente, FC Porto lidera o campeonato com os mesmos pontos do Braga, mas Felipe diz não olhar para os adversários na luta pelo título:

"Só olhamos para o FC Porto, independentemente da situação de qualquer clube. Olhamos sempre primeiro para nós, temos esse pensamento, que nos ajuda muito".

Vitória contra Lokomotiv foi importante, mas nada está garantido

Dragões voltaram a vencer o Lokomotiv e deram passo de gigante rumo ao apuramento para os oitavos-de-final da prova. Atualmente, FC Porto lidera o grupo D com dez pontos, mais dois que o Schalke, segundo classificado, e mais seis que o Galatasaray. Apesar da iminente qualificação, Felipe garante que a equipa não toma nada como assegurado:

"Matematicamente não temos nada garantido, e temos mais um jogo para jogar da mesma forma. Nada está certo ainda".

Apesar do bom momento de forma que se vive no Dragão, o defesa acredita que é preciso sempre corrigir os aspetos negativos de cada exibição: "Todas as vitórias trazem confiança, mas não podemos só ver o lado bom. Temos de saber o que fizemos mal em todos os jogos e corrigir, isso dá-nos experiência".

FC Porto recebe o Braga no sábado, às 20h00, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.