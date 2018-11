Álvaro Magalhães: "Estrutura do Benfica está com Rui Vitória"

Álvaro Magalhães vai ao encontro das queixas de Grimaldo, que diz não entender a contestação dos adeptos do Benfica. O antigo lateral-esquerdo e ex-adjunto dos encarnados pede apoio da massa associativa frente ao Tondela.

"Nesta fase menos boa, peço que os adeptos puxem pela equipa e ajudem a motivar os jogadores. Estão habituados a ganhar e entendo a tristeza, já no meu tempo era assim", referiu a Bola Branca.

O Benfica empatou com o Ajax e complicou as contas na Champions. Para ainda ter alguma esperança de qualificação, tem de vencer dia 27 de novembro em Munique.

Rui Vitória seguro

De qualquer modo, para Álvaro Magalhães, a continuidade de Rui Vitória no comando técnico não está em risco.

"O presidente do Benfica sempre deu confiança aos treinadores. O treinador anterior também foi contestado. a direcção segurou-o e acabou por ganhar dois títulos nos anos seguintes. Pelo que conheço das pessoas que estão à frente do Benfica, a estrutura está com Rui Vitória".

Ainda sobre o encontro de ontem, o ex-jogador considera que o Benfica teve azar e diz que esforço não faltou aos atletas. "O Benfica não fez um mau jogo, o adversário tem muita qualidade. Os jogadores estiveram concentrados, deram o máximo e lutaram até ao fim. O resultado não foi o esperado mas, certamente, os jogadores saíram de consciência tranquila".

Salvio e Jonas estão em dúvida para a deslocação a Tondela, depois de terem saído lesionados do relvado da Luz, no desafio de ontem com o Ajax.