Ronaldo: "O Manchester United não fez nada para ganhar"

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, diz que a vitória por 2-1 do Manchester United em Turim foi injusta.

Em declarações no final da partida, CR7 mostrou-se desiludido com a derrota caseira, mas acredita que o resultado é injusto: "O Manchester United não fez nada para ganhar, nem podemos falar de sorte, porque essa procura-se. Devíamos ter ganho com facilidade, com três ou quatro golos".

"O Manchester United só teve duas oportunidades, mas deixámo-los regressar ao jogo. Vamos aprender com estes erros", destacou ainda.

Cristiano Ronaldo esteve em destaque na partida e apontou um "golaço" aos 65 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Os "red devils" venceram com golos de Juan Mata, aos 86 minutos, e um auto-golo de Bonucci, em cima do minuto 90.