Rose volta a brilhar, mas LeBron domina Timberwolves

Os Los Angeles Lakers voltaram às vitórias, na madrugada de quinta-feira, contra os Minnesota Timberwolves por 114-110.

LeBron James foi a figura da partida, ao apontar 24 pontos, dez ressaltos e nove assistências. Kyle Kuzma e Josh Hart registaram 21 pontos.

Do lado da equipa de Minnesota, a boa forma de Derrick Rose parece ser para continuar. O base regressou da pequena lesão e em força, ao apontar 31 pontos, três ressaltos e cinco assistências em 36 minutos de jogo. Ainda assim, a boa exibição do MVP de 2011 não foi suficiente para evitar a derrota em Los Angeles.

Com este resultado, Lakers e Timberwolves continuam na metade inferior da tabela da conferência Oeste. A turma de Lebron segue em 11º lugar, com um registo de cinco vitórias e seis derrotas, enquanto que o "franchise" de Minnesota ocupa o 13º posto, com apenas quatro vitórias e já oito derrotas em registo.

Outros resultados:

New Orleans Pelicans 107-98 Chicago Bulls

Miami Heat 95-88 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 105-114 Toronto Raptors

Indiana Pacers 94-100 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 96-103 Detroit Pistons

Utah Jazz 117-102 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 86-95 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 107-112 New York Knicks

Memphis Grizzlies 89-87 Denver Nuggets