Sporting regressa à Liga de Basquetebol já na próxima época

Os clubes da Liga de Basquetebol aprovaram o regresso do Sporting ao campenato já na próxima temporada.

A competição vai assim ser alargada a 14 equipas, mais duas do que no modelo atual. A aprovação surgiu numa reunião em Fátima, que contou com a presença de nove clubes do principal escalão de basquetebol nacional. Benfica, FC Porto e a campeã em título Oliveirense estiveram presentes.

Os leões são um clubes histórico no basquetebol nacional, e contam com oito títulos da modalidade no museu, o último conquistado em 1982.

O Sporting decidiu extinguir a modalidade em 1995, depois de uma votação dos sócios do clube nesse sentido.