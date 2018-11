Vinícius é alvo para render Aboubakar

Carlos Vinícius, avançado do Rio Ave, é alvo do FC Porto para o mercado de janeiro, segundo avança o jornal "A Bola".

O ponta-de-lança brasileiro de 23 anos é a prioridade número um de Sérgio Conceição para o mercado de janeiro, face à grave lesão de Vincent Aboubakar, que só deve regressar aos relvados no final da temporada.

Sem o melhor marcador da temporada passada, com as tarefas ofensivas entregues "apenas" a Marega, Soares, Adrián López e André Pereira, e com objetivos declarados em diversas competições, Sérgio Conceição quer reforçar o ataque com o avançado do Nápoles.

Vinícius é, sem sombra de dúvida, um homem-golo. O brasileiro chegou a Portugal na temporada passada, ao Real Massamá, e apontou 20 golos ao serviço do último classificado da II Liga.

O impressionante registo valeu-lhe uma transferência para o gigante Nápoles, que cedeu o avançado ao Rio Ave. O salto para a I Liga não debelou o faro para o golo: Vinícius chegou no fim do mercado de verão e leva oito golos em igual número de jogos.

Segundo avança o jornal "A Bola", a SAD portista pretende adquirir o avançado por empréstimo, com opção de compra, tal como fez com os negócios de Bazoer e Jorge, no final do mercado de transferências.