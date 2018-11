Atirador abre fogo em bar na Califórnia e faz 12 mortos

Pelo menos doze pessoas foram mortas num tiroteio num bar e restaurante em Thousand Oaks, na Califórnia, nos Estados Unidos. O número é avançado pelo xerife de Ventura, Geoff Dean. As autoridades confirmam ainda que o atirador também morreu no interior do bar.

Uma das vítimas é o adjunto do xerife, que morreu no hospital depois de ter sido atingido ao “tentar salvar pessoas”, disse Geoff Dean, acrescentando que há pelo menos 10 feridos.

O capitão disse ainda que estavam “centenas” de pessoas no bar, quando um homem entrou a disparar, cerca das 23h20, hora local. Algumas pessoas esconderam-se debaixo das mesas ou nas casas de banho durante o tiroteio, outras conseguiram fugir.

Uma testemunha diz que o homem abateu um polícia ao entrar e depois lançou várias granadas de fumo, tendo começado a disparar indiscriminadamente.

Quando as autoridades chegaram ao local registaram-se novos disparos. As testemunhas dizem que foram disparados 30 tiros.

No local, o maior espaço de música ao vivo da região, estava a decorrer uma festa "country" para estudantes universitários.

Thousand Oaks fica a cerca de 60 quilómetros a noroeste do centro de Los Angeles e não muito longe das áreas de Calabasas e Malibu.