Ten Hag satisfeito com o empate na Luz

Erik Ten Hag, treinador do Ajax, mostrou-se satisfeito com o empate conquistado no Estádio da Luz, na quarta jornada da Liga dos Campeões, mas diz não ter reconhecido a exibição na primeira parte.

Apesar do ponto amealhado fora de portas, o técnico holandês faz grandes reparos à exibição do primeiro tempo: "Foi um bom resultado fora de casa, contra uma boa equipa. Mas jogámos mal na primeira parte, com pouca crença e sem pressionar. Só de bola parada é que criámos perigo. Estivemos a perder com um erro desnecessário e disse aos jogadores que precisávamos de fazer muito melhor".

"O Benfica jogou bem, mas conseguimos mudar o nosso jogo. Já estávamos a contar com o empate a certo ponto do jogo, mas disse várias vezes que não queria empatar, porque uma vitória garantia já o apuramento. Mas ainda está tudo nas nossas mãos", adicionou.

Ajax empatou a uma bola no Estádio da Luz e se vencer o AEK na próxima jornada garante a presença nos oitavos-de-final da liga milionária.