Grimaldo: "Estamos descontentes porque os adeptos não estão connosco"

Alex Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, mostrou-se instatisfeito com os assobios dos adeptos face ao mau momento de forma das águias. Após o empate com o Ajax, voltaram a ouvir-se fortes assobios e muitos lenços brancos para o treinador.

Em declarações na "flash interview" da Eleven Sports, o defesa não entende o motivo para o descontentamento dos adeptos:

"Estamos numa altura em que não temos sorte. Deviamos estar unidos para dar a volta à situação e a reação dos adeptos não me agradou. Corremos, trabalhámos, não entendo porque não estão connosco. Quando ganhámos, estamos todos juntos e feliz".

"Agora que estamos a perder precisamos deles para conseguir dar a volta ao momento. Eles não estão connosco e a equipa está descontente com isso", rematou.

O Benfica empatou a uma bola frente ao Ajax, no Estádio da Luz, e complicou o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.