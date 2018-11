Mourinho cala os críticos. Manchester United vence em Turim

O Manchester United surpreendeu a Juventus e venceu por 2-1 a partida disputada em Turim.

Cristiano Ronaldo abriu o ativo aos 65 minutos, com um dos melhores golos da jornada. Quando tudo se encaminhava para a vitória do emblema italiano, o Manchester United empatou aos 86 minutos, com outro fantástico golo de livre de Juan Mata.

O improvável aconteceu apenas quatro minutos depois, em cima do minuto 90. Na sucessão de um livre, Bonucci colocou a bola no fundo da própria baliza e deu a vitória aos "red devils".

Com este resultado, o Manchester United reentrou na luta pelo primeiro lugar, depois de ter perdido com a "Vecchia Signora" em Old Trafford.

Juventus é líder com nove pontos e o Manchester United regressa ao segundo lugar, com sete pontos somados. O Valência bateu o Young Boys e ocupa o terceiro lugar com cinco pontos, mais quatro que o emblema suíço, último no grupo.

Bayern com pé e meio nos oitavos-de-final

No grupo do Benfica, o Bayern venceu o AEK de Atenas por 2-0, em Munique, com "bis" de Lewandowski.

Contas feitas, o Bayern leva dez pontos, Ajax oito e o Benfica apenas quatro. O AEK ainda não somou qualquer ponto.

Para se qualificar, o Bayern de Munique até pode perder na próxima jornada, em casa, frente ao Benfica, desde que seja por apenas um golo, o suficiente para manter a vantagem no confronto direto para as águias.

Os outros resultados da Liga dos Campeões:

Lyon 2-2 Hoffenheim

Manchester City 6-0 Shakthar

Plzen 0-5 Real Madrid