Rui Vitória vê injustiça no empate: "Ajax teve a sorte do jogo"

Rui Vitória, treinador do Benfica, acredita que o resultado é injusto e o Ajax teve "a sorte do jogo".

Em declarações na "flash interview" da TVI24, o técnico das águias acredita que o jogo foi equilibrado, mas elogia a prestação dos jogadores: "Foi um jogo muito equilibrado, fizemos o que tinhamos a fazer. Nesse sentido, a estratégia foi tudo o que queríamos".

"Conseguimos bloquear a construção do Ajax, eles não criaram oportunidades. Os pormenores voltaram a fazer a diferença, como fez no jogo em Amesterdão. No último lance tiveram a sorte do jogo, o que foi demonstrativo da fase que estamos a passar. Temos consciência que os resultados não foram boms, e sentimos isso", adiciona.

No último lance da partida, Grimaldo falha o golo à entrada da pequena área: "Às vezes entra um golo quase sem querer e outras vezes não entra. O futebol é incrível, tanto no jogo lá como aqui, no mesmo minuto ia-se fazendo a diferença".

Com o empate, o Benfica passa a depender de terceiros para alcançar os oitavos-de-final. Ainda assim, Rui Vitória diz que a equipa vai à luta:

"Até deixarmos de ter hipótese vamos lutar. Uma vitória dava um grande alento, mas ainda há possibilidade matemática e vamos sempre acreditar. Hoje os jogadores tiveram uma entrega fabulosa e merecíamos uma vitória. Não tivemos essa estrelinha".