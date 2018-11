Valência vence Young Boys e espera por Mourinho

O Valência recebeu e venceu, esta quarta-feira, o Young Boys por 3-1, partida a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A formação espanhola, com Gonçalo Guedes no onze, venceu com golos de Santi Mina (bis) e Carlos Soler. O médio espanhol apontou também as duas assistências para Santi Mina.

O outro português da equipa, Rúben Vezo, entrou aos 87 minutos.

Com este resultado, o Valência subiu ao segundo lugar do grupo H e ultrapassou o Manchester United de José Mourinho, que joga em Turim às 20h00.

No grupo G, a Roma venceu por 2-1 no terreno do CSKA de Moscovo, com golos de Manolas e Pellegrini. O golo da formação russa foi da autoria de Sigurdsson.

Contas feitas, a Roma isola-se no primeiro lugar, com nove pontos somados, mais três que o segundo classificado Real Madrid, que ainda não jogou.