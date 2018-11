Liga dos Campeões

Ajax empata na Luz e Benfica complica apuramento

07 nov, 2018 - 18:12 • Eduardo Soares da Silva

Benfica 1-1 Ajax. Tadic anulou o golo de Jonas no primeiro tempo e complicam-se as contas para o Benfica. Águias passam a depender de terceiros para se qualificar. Assobios e lenços brancos no final da partida. Recorde melhores momentos.