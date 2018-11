Bruno Fernandes: "Neste momento o treinador é o Tiago"

Bruno Fernandes recusou expressar as suas preferências sobre o próximo treinador do Sporting, provavelmente o holandês Marcel Keizer, e lembrou que, para já, o treinador do Sporting é Tiago Fernandes.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Arsenal, para a quarta jornada do grupo D da Liga Europa, a estrela foi Keizer, que nem lá estava. Bruno Fernandes salientou que o foco dos jogadores está no jogo com a equipa inglesa: "Não estamos a par do que possa ser o futuro treinador. Neste momento, o treinador é o Tiago [Fernandes]. Vamos respeitar as ideias dele até se conhecer a decisão do clube".

Marcel Keizer já rescindiu com o Al Jazira, com cláusula de rescisão paga pelo Sporting. Ao que Bola Branca apurou, o treinador holandês começará a trabalhar na segunda-feira, após o jogo com o Chaves. Tratar-se-á da segunda mudança de treinador em duas semanas.

Bruno apontou que, na profissão de futebolista, a mudança de treinador é um fenómeno "completamente normal" e que "não é a primeira vez" que acontece. E voltou a fugir ao tema quando questionado se preferia ter continuado com José Peseiro, manter Tiago Fernandes ou seguir para Marcel Keizer. "Temos agora o Tiago e até pode ser ele a continuar como treinador do Sporting. Os jogadores não têm preferências, quem toma essas decisões é o clube e o presidente. Agora, temos de respeitar as ideias do treinador, pelas ambições e objetivos do Sporting CP", frisou.

Contra os bretões, marchar, marchar



Quanto ao jogo com o Arsenal, no Emirates, Bruno Fernandes pediu "atitude e ambição de querer ganhar", num percurso que até agora tem sido "interessante" e que pode melhorar ainda mais.

"Vamos enfrentar uma das equipas mais fortes da Premier League, mas acredito que temos todas as condições para dar uma resposta positiva e conseguir um resultado positivo. Não nos escondermos por defrontar o Arsenal. Representamos o Sporting CP, é uma responsabilidade muito grande ao representar este clube e temos de entrar em qualquer jogo para ganhar independentemente do adversário", sublinhou o médio.

Bruno Fernandes falou, ainda, do desabafo que fez, no início da época, sobre não estar ao nível que pretendia. O internacional português relativizou as próprias palavras, até porque "tem sempre a melhorar".

"O meu desabafo foi num momento de frustração. Fui ver o meu rendimento até ao momento e acredito que estava a ser bom. Obviamente, no último campeonato, entrei como desconhecido e comecei a fazer golos. Fiz sensação e se calhar esperavam maior afirmação nesta temporada", reconheceu Bruno, esta quarta-feira.

O Arsenal-Sporting joga-se na quinta-feira, às 20h00, no Emirates. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.