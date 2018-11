Tiago Fernandes e o Arsenal: "Queremos disputar o primeiro lugar do grupo"

Tiago Fernandes, treinador interino do Sporting, quer conquistar os três pontos no terreno do Arsenal para dar uma alegria aos adeptos leoninos.

Em declarações em conferência de imprensa de antevisão da partida da Liga Europa no Emirates Stadium, o técnico do Sporting quer vencer para lutar pelo primeiro lugar do grupo:

"Estamos preocupados connoscos e com o que podemos fazer. Disputamos todos os jogos para vencer e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos. Trouxemos mais adeptos aqui do que o Arsenal levou a Alvalade, e isso demonstra a nossa dimensão. Estão sempre connosco e queremos recompensá-los".

Tiago Fernandes desvaloriza possíveis alterações no onze inicial do adversário: "Não estamos preocupados com o que o treinador adversário vai fazer. Eles têem uma equipa onde podem trocar jogadores e a qualidade não muda, até podem apresentar uma equipa mais fresca".

"O Arsenal é uma excelente equipa, sabemos do seu valor. Independentemente de ainda não terem perdido no grupo, alimenta-nos a esperança de fazer pontos, porque queremos disputar o primeiro lugar do grupo", disse. O segredo para conquistar a vitória? "Ser organizados e coesos como temos sido, e como fomos nos Açores. Temos de jogar 'à Sporting', com uma grande ambição".

O técnico designado pelos Leões para assumir interinamente o comando da equipa, após o despedimento de José Peseiro, agradece a oportunidade dada pela direção e reforça que vai continuar no clube após o anúncio de novo técnico:

"Faço o que a direção me pede, tento dar o máximo e contribuir. Estes grandes atletas ajudam-me e treinam de uma forma tão fantástica que me dá alento e felicidade de poder representar este clube nesta prova. Vou continuar no Sporting para ajudar no que o clube precisar".

"O futuro não me preocupa, temos uma direção com pessoas com muita qualidade, que sabem o que querem para o clube e para o futuro. Em oito anos mostrei no que posso ajudar e estou preparado para continuar a ajudar. Vou sempre ter uma enorme gratidão pelo que o clube me fez crescer", rematou.

O Sporting defronta o Arsenal na quinta-feira, no Emirates Stadium, jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.