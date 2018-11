Conte leva Chelsea a tribunal

O treinador italiano Antonio Conte vai processar o Chelsea, na sucessão do despedimento do clube inglês.

Segundo avança a "Sky Sports", o técnico italiano exige aproximadamente 23 milhões de euros aos "blues", correspondente ao valor dos salários do restante tempo de contrato, e ainda uma indemnização.

O Chelsea pretenderia resolver a situação com Conte de forma amigável, mas, segundo revela o órgão de informação britânico, o clube recusa pagar o valor exigido devido a mau comportamento do treinador no clube.

O clube acusa Conte de tratamento injusto com Diego Costa, que eventualmente trocou o Chelsea pelo Atlético de Madrid, atraso em conferências de imprensa e ainda de não estar presente em determinados eventos comerciais do clube.

Antonio Conte, que segundo a imprensa internacional recusou recentemente o cargo no Real Madrid, chegou ao Chelsea em 2016/17, e sagrou-se campeão da Premier League na primeira temporada.

A época passada, apesar de ter conquistado a Taça de Inglaterra, o quinto lugar no campeonato levou a direção do Chelsea a trocar Conte por Maurizio Sarri, ex-Nápoles.