Sub-19 do Benfica cedem empate e perdem segundo lugar do grupo

A equipa de sub-19 do Benfica cedeu, esta quarta-feira, um empate caseiro diante do Ajax, por 3-3, em jogo da quarta jornada do grupo E da Youth League. Os encarnados estiveram a perder por dois golos, contudo, também estiveram a ganhar por um, inicialmente.

O marcador foi inaugurado logo aos 13 minutos. Nuno Santos adiantou o Benfica de grande penalidade. Os encarnados mantiveram-se em vantagem até ao intervalo, ou quase - Brian Brobbey empatou precisamente aos 45 minutos. O Ajax entrou mais forte no segundo tempo e marcou logo ao minuto 48, por Jurgen Ekkelenkamp. Dez minutos depois, Nicolas-Gerrit Kuhn apontou o 3-1.

O jogo parecia perdido para o Benfica, no entanto, aos 73 minutos, Tiago Dantas reduziu a desvantagem, também ele de grande penalidade. Os encarnados tomaram conta do jogo a partir daí e, aos 82 minutos, tiveram prémio. O golo de Gonçalo Ramos não foi da marca dos 11 metros, mas também valeu e deu o empate ao Benfica.

No outro jogo do grupo, o Bayern Munique recebeu e bateu o AEK, por 2-0. Feitas as contas, o Benfica deixa-se ultrapassar pelos alemães que, com os mesmos sete pontos, têm vantagem no confronto direto e ocupam, agora, o segundo lugar. Os encarnados estão em terceiro. No último lugar e já eliminado, está o AEK, sem qualquer ponto.