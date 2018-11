Ministério Público pede mais tempo para investigar caso dos "e-mails"

O Departamento de Investigação Penal e Ação de Lisboa (DIAP) pediu mais tempo à juiza de instrução para investigar o caso dos "e-mails", face à complexidade do mesmo.

Segundo avança o "Expresso", o Ministério Público terá fortes indícios de que o Benfica influenciou equipas adversárias para facilitar a obtenção de resultados positivos e considera que o caso "envolve atividade criminosa que se insere num esquema altamente organizado".

O Ministério Público terá assim pedido mais tempo devido à complexidade do caso, o elevado número de pessoas investigadas e que podem envolver penas pesadas. O inquérito conta já com um total de sete volumes e quatro apensos.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e outros administradores da SAD portista foram notificados recentemente para prestar declaraçõs no âmbito do caso que arrancou devido à divulgação de "e-mails" do Benfica, revelados pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, entretanto constituído arguido no caso.