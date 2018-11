​Detidas 20 pessoas por suspeitas de exploração de jogo ilícito e de apostas "online"

A GNR deteve 20 pessoas, 19 em Portugal e uma no Luxemburgo, por suspeitas de envolvimento na exploração ilícita de jogo e de apostas online e desportivas, após uma operação policial na terça-feira e hoje.



Segundo uma nota colocada na página do Ministério Público da comarca de Setúbal, foram realizadas "buscas e detenções em todo o território nacional bem como no Luxemburgo, no âmbito de uma investigação à exploração ilícita de jogo, de apostas online e de apostas desportivas à cota (aposta na probabilidade de um resultado) de base territorial (apostas associadas a um país ou território)".

A mesma nota adianta que cerca de 100 pessoas exploram ilicitamente jogo e apostas online "que pelo menos desde 2015 levam a cabo a atividade delituosa em Portugal, no Luxemburgo, na Suíça, na França, na Bélgica, no Brasil e em Moçambique" e que as autoridades desligaram os servidores de internet no Luxemburgo.

Os 19 detidos em Portugal vão agora ser presentes ao Juiz de Instrução Criminal de Setúbal e o detido no Luxemburgo a um juiz daquele país.

A operação nacional foi efetuada por elementos da Unidade Local de Santiago do Cacém da Comarca de Setúbal, com os Núcleos de Investigação Criminal de Santiago do Cacém e de Setúbal da GNR e ainda com a Unidade de Ação Fiscal de Évora da GNR, tendo a Europol e a Eurojust coordenado internacionalmente as buscas e detenções.