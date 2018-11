​Netflix desvaloriza concorrência da Apple e da Disney. “Estamos focados em criar um grande valor”

O administrador da Netflix responsável pela área da produção, Greg Peters, garante, em entrevista à Renascença, que a sua empresa não está preocupada com a concorrência emergente.

Numa altura em que o mercado do entretenimento e do cinema vive uma mudança de paradigma, com “players” de peso na indústria cinematográfica a entrar no mercado das plataformas de “streaming” de vídeo, Greg Peters, em Lisboa para a Web Summit, diz que a entrada da Apple e da Disney no mercado é sinónimo de “mais opções para o consumidor e para os criadores”, o que é “ótimo”.

O foco, para a maior plataforma mundial de “streaming”, está na qualidade e na produção de conteúdo original mais diversificado, em várias línguas, para tornar a plataforma mais global.

Greg Peters foi um dos oradores convidados da Web Summit, onde anunciou o lançamento de dois novos filmes: um espanhol e outro norueguês. O responsável da Netflix lembrou ainda que, nas próximas semanas, irão estrear novas séries produzidas na Polónia, Itália, Alemanha, França e Turquia.

Primeiro foi a Amazon a lançar uma plataforma de “streaming” que já concorre com a Netflix, agora a Apple e a Disney preparam o lançamento de plataformas com conteúdos próprios também. Como é que a Netflix olha para estes novos "players" de peso no mercado?

Sejam grandes competidores internacionais, como os que mencionou, ou competidores locais, não achamos que as pessoas vão consumir o seu entretenimento apenas de um serviço. Achamos que isso é irrealista.

Portanto, achamos que mais concorrência significa mais opções para o consumidor, o que é ótimo. Provavelmente mais opções para os criadores também, o que é ótimo para eles.

Nós focamo-nos em como criamos um grande valor, todos os meses, para que deixemos os nossos clientes satisfeitos e eles decidam continuar a ser clientes.

Mas o aparecimento da Disney neste mercado irá fazer com que a Netflix perca alguns títulos de peso, como “Star Wars” ou filmes da Marvel e da Pixar. Como vão enfrentar essas perdas? Sei que estão a fazer um grande investimento nos conteúdos para crianças.

Geralmente estamos a aumentar a nossa produção em todos os géneros, mas definitivamente para as crianças também. Mas acho que é relevante perceber que não tínhamos conteúdo da Disney na maioria dos mercados que servimos. Portanto neste momento já não temos esse conteúdo que estamos a perder.

Mas queremos aumentar a oferta em geral, para termos bom conteúdo familiar, para as crianças, para os adultos. Em todos os géneros.