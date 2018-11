Nani e a Liga Europa: "O nosso objetivo agora é o segundo lugar"

Nani, avançado do Sporting, diz que a derrota frente ao Arsenal em casa deixou um sabor amargo, e declara o segundo lugar como o objetivo mais realista neste momento.

Em entrevista ao portal "Dugout", o capitão dos leões acredita numa boa exibição no Emirates Arena, casa dos "gunners", e admite que o primeiro lugar já será tarefa complicada, face à derrota em Alvalade frente ao emblema inglês: "Foi um bom jogo em Alvalade, mas tivemos azar. Tivemos várias oportunidades para marcar, mas perdemos o jogo. O mais importante foi a sensação que poderiamos ter feito melhor. Estamos numa posição de lutar pelo topo do grupo.

"Claro que os três pontos eram perfeitos, mas o mais importante é conseguir um bom resultado. Todos esperam que o Arsenal vença o grupo. Claro que queremos tentar complicar isso, mas já perdemos um jogo e o nosso objetivo agora é o segundo lugar", adicionou.

O avançado de 31 anos representou o Manchester United durante sete temporadas e não escondeu a ansiedade de regressar a Inglaterra: "Quero voltar e sentir a atmosfera dos jogos, que é o que mais motiva os jogadores. Todos sabemos que o melhor futebol joga-se em Inglaterra, todos os jogadores querem lá jogar".

Nani está na sua terceira passagem pelos leões, e explicou a sensação de ser o capitão de equipa do clube de formação: "Significa muito ser o capitão. Esta é a equipa que me deu a oportunidade de ser profissional e me deu condições para melhorar e aprender".

"O mais importante é poder dar mais aos jogadores e ao grupo. Tento levar a minha experiência para o balneário e para o relvado, para ajudar o grupo a melhorar", disse ainda.

Sporting defronta o Arsenal, na quinta-feira, às 20h00, no Emirates Stadium, jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.