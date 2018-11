Marcel Keizer já está livre para assinar com o Sporting

Marcel Keizer já rescindiu com o Al Jazira e está livre para assinar pelo Sporting, de acordo com a imprensa dos Emirados Árabes Unidos.

O Sporting chegou a acordo com o clube árabe e o treinador holandês, de 49 anos, é um treinador livre. O jornal "Emaratalyoum" revela que o Sporting pagou a cláusula de rescisão, no valor de 500 mil euros, e que Keizer aceitou a proposta dos leões. "Ele vai para o Sporting, pois recebeu uma grande oferta", confirma fonte do Al Jazira.

Só falta, então, Keizer assinar pelo Sporting e a consequente oficialização da sucessão a José Peseiro. Segundo Bola Branca apurou, o técnico holandês deve começar a trabalhar em Alvalade na próxima segunda-feira, no dia seguinte ao jogo com o Desportivo de Chaves.

Para já, Tiago Fernandes continua no comando técnico do Sporting. O treinador interino orientará os leões na visita ao Arsenal, na quinta-feira, para a Liga Europa, e na receção ao Chaves, domingo, para o campeonato.