Porto começou a preparar duelo com o Braga

Poucas horas depois de bater o Lokomotiv (4-1), o FC Porto iniciou a preparação do jogo com o Sporting de Braga, a contar para a 10ª jornada do campeonato. Fabiano e Aboubakar, lesionados, são os únicos jogadores que não entram nas contas de Sérgio Conceição.

O treinador portista prepara o duelo de líderes à porta fechada, no Olival. O treino de quinta-feira voltará a ser completamente vedado a olhares indiscretos e Sérgio deverá fazer o lançamento da partida na sexta-feira, 24 horas antes do jogo. Soares, que não está inscrito nas competições europeias, volta a ser opção.

Os portistas informaram, ainda, que já estão vendidos 42 mil bilhetes para o desafio com os minhotos. O jogo é no sábado, às 20h30. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.