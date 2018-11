Shanghai SIPG

Vítor Pereira: "Escrevemos os nossos nomes na história do futebol chinês"

07 nov, 2018 - 15:04

O treinador português levou o Shanghai SIPG à conquista do campeonato e quebrou hegemonia de sete anos do Guangzhou. Mas Vítor Pereira não quer ficar por aqui: já fala do próximo.