Braga alarga território e adquire Complexo Desportivo de Fão

A SAD do Braga acertou a compra do Complexo Desportivo de Fão, em Esposende, numa estratégia de expansão da marca na região do Minho. Ao reforçar a sua presença numa área geográfica de onde já saíram jogadores como Tiago, Pedro Neto ou Trincão, o Braga investe na sua vertente formadora, criando em Fão uma estrutura que contempla escalões de formação e de competição, das escolinhas até aos sub-23, garantindo desta forma uma nova base de recrutamento.

António Salvador formalizará, ainda, uma parceria desportiva com o Clube de Futebol de Fão, que permitirá ao Braga alargar o seu lote de equipas em competição, mediante a inscrição de formações adicionais com a designação do clube local.

O projeto do Braga prevê, ainda, a expansão do complexo em número de campos e de instalações, permitindo também que se constitua um centro de estágio com valências residenciais, quer para as equipas do clube, quer para formações externas que permitam a rentabilização da unidade.